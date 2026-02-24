富山県森林研究所はきょう、県内でスギの雄花の開花を確認し花粉の飛散が始まったと発表しました。雪のしずくのような可憐な花を咲かせたスノードロップ。県中央植物園では、例年より早い先月上旬から咲き始め、いまが一番の見ごろとなっています。県内の日中の最高気温は、富山市で12度、高岡市伏木で11度と、平年よりも3度ほど高く3月中旬並みの予想です。県森林研究所はきょう、構内の標準木でスギの雄花の開花を確認し、