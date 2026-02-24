視覚障害者が安全に道路を歩けるよう、栃木県警などは２４日、横断歩道を渡れることを足元の振動で知らせる設備などの実証実験を宇都宮市内で行った。内閣府が主導する交通安全に関するプロジェクトの一環で、次世代型路面電車（ＬＲＴ）などが整備されている同市が実証実験に選ばれた。横断歩道の手前に振動を起こす「トラフ」と呼ばれる設備が埋め込まれ、ＬＲＴが通過し、信号が青になるとトラフが揺れ、「青になりました