お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が23日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。街で偶然遭遇したお笑い芸人について語った。山内は先日区役所に用事があり出かけたという。用事を済ませ、建物を出てタクシーを呼ぼうと立っていると急に背後から「俺は区役所とかは入って大丈夫やんな」と声をかけられたとした。「えって思って、振り向いたら、TKOの木下（隆行）さんやった」と