お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが24日、自身のアメブロを更新。本格的なシーズンを迎えた花粉症による深刻な体調不良を明かした。【映像】パンサー尾形の妻、新居の子供部屋＆リビングを公開「おはようございます。皆さん、花粉は無事ですか？」と切り出したあいさん。「昨夜何度も息ができずに起きた女です。笑」と、鼻詰まりの影響で睡眠を妨げられた過酷な夜の様子を振り返った。続けて「口呼吸のせいで