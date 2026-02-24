東京・港区の交差点で車が横転する事故があり、0歳の女の赤ちゃんを含む5人がけがをして病院に搬送されました。24日午前9時半ごろ、港区東新橋の交差点で「乗用車同士の接触事故」と目撃した人から110番通報がありました。警視庁によりますと、乗用車がハイヤーと衝突して横転したということです。この事故で、ハイヤーに乗っていた0歳の女の赤ちゃんを含む男女5人が病院に搬送されましたが、いずれも軽傷とみられています。警視庁