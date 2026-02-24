ドラゴンズの沖縄キャンプが、きょう最終日を迎えました。 【写真を見る】ドラゴンズ 沖縄キャンプ最終日 オープン戦ではサノーが来日1号のホームラン！ドラフト1位 中西聖輝も好投で準備着々 リーグ開幕は3月27日 休日わずか4日、長く厳しい24日間にわたって行われたドラゴンズの沖縄キャンプ。 オープン戦では、新戦力のミゲル・サノーが早速来日1号となる豪快なホームランを放っ