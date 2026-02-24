高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第21週「カク、ノ、ヒト。」の第102回が2月24日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】トキが出会った女性は…教師の仕事が忙しく、原稿をうまく書けないヘブン。トキたち家族はヘブンのことを考えて題材探しを手伝おうとして――という展開が描かれました。SNSやコメントではさまざまな声が寄せられました。＊以下2月24