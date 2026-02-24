世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。第4話今回はすみません【編集部コメント】とうとう問題が勃発しましたね。今までお祝い事には必ずお気に入りのお着物を着て参加して