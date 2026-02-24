Ê¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¤Ï24Æü¸áÁ°9»þ56Ê¬¡¢ËÉºÒ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ãËÉºÒ»ö¹à¡äº£ÆüÃë²á¤®¤«¤é25ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±«¤È¤Ê¤ë¡£Âç±«Ãí°ÕÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ÏÄã¤¤¸«¹þ¤ß¡£¡ã¹ß¿åÎÌ¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊÂ¿¤¤½ê¡Ë¡ä24Æü12»þ¤«¤é25Æü12»þ¤Þ¤Ç1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ20¥ß¥ê¡ÊÊ¡²¬ÃÏÊý¡Ë15¥ß¥ê¡ÊËÌ¶å½£ÃÏÊý¡¢ÃÞ¸åÃÏÊý¡¢ÃÞË­ÃÏÊý¡Ë24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ80¥ß¥ê¡ÊÊ¡²¬ÃÏÊý¡Ë60¥ß¥ê¡ÊËÌ¶å½£ÃÏÊý¡¢ÃÞ¸åÃÏÊý¡¢ÃÞ