きょうの山形県内は高気圧の影響で晴れや曇りとなっています。 【写真を見る】山形県内きょうは高気圧の影響で晴れや曇り3月中旬から下旬並みの気温になる予想 このあとは気温が上がり３月中旬から下旬並みになる予想ですが、前線や湿った空気の影響により次第に曇りとなり夜遅くから雨の降るところがある見込みです。 午前９時頃の山形市です。青空が広がり、道行く人の中には上着を薄手の者にしている人もいました。 き