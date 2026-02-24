25日から始まる国公立大学2次試験の「前期日程」を前に、長崎大学で会場の設営作業が行われました。 午前9時、長崎大学文教キャンパスの試験場に看板が設置されました。 長崎大学の前期日程の志願者数は、去年より321人多い3130人。 志願倍率は3.0倍で、学科別で最も高いのは医学部医学科の7.6倍となっています。 （長崎大学 入試担当 井上 徹志 副学長） 「公平な受験ができるように、間違いがあってはいけないの