米国女子ツアー「ホンダLPGAタイランド」を終え、最新の賞金ランキングが発表された。【最新】大健闘！岩井千怜の最新1Wスイング今大会で2位に入った岩井千怜は、16万7061ドル（約2583万円）を獲得。今季獲得賞金も18万8338ドル（約2912万円）とし、賞金ランキングも27位から5位に浮上した。同大会で地元優勝を挙げた世界ランキング1位のジーノ・ティティクルが27万ドル（約4174万円）を加算し、33万4999ドル（約5179万円）。同