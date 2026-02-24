高気圧に覆われ、24日の新潟県内は広く最高気温が10℃を超え暖かくなる予想で、雪崩に注意が必要です。高気圧に覆われ各地で青空が広がっている県内。24日朝の最低気温は佐渡市弾崎で5.0℃、新潟市東区で4.4℃など4月上旬並みとなったた地点がありました。日中の最高気温は新潟市中央区で13℃、佐渡市相川で12℃など、広く10℃を超える予想です。県内は次第に前線や湿った空気の影響を受け、夜遅くには雨が降り、25日は広く雨の一