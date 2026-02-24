人気アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のキュアアンサー＆キュアミスティックの変身シーン映像が公開された。約2分間の映像で、名乗りも紹介されており、ネット上で話題になっている。【動画】顔そっくり！気になるポーズ…『名探偵プリキュア！』変身シーン映像キュアアンサーの名乗りは「どんな謎でもはなまる解決！名探偵 キュアアンサー！」、キュアミスティックは「重ねた推理で笑顔にジャンプ！名探偵 キュアミ