◇阪神・春季沖縄キャンプ最終クール4日目（2026年2月24日宜野座）阪神・岩崎優投手（34）が宜野座キャンプ最終クール4日目の24日、今キャンプ初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。二塁後方で藤川監督が見守る中、試運転を開始。育成・嶋村、ドラフト2位・谷端（日大）と対戦した。セットポジションからキレのある直球を中心に投げ込み若手打者を翻弄（ほんろう）。24球で安打性の打球は0本。空振りを奪う場面