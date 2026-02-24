岐阜市でハウス栽培の「春だいこん」の収穫が始まりました。一本一本抜き取って並べられる真っ白なだいこん。岐阜市の高橋秀雄さんのハウスでは、24日から秋に種をまいた春だいこんの収穫が始まり、家族4人が作業に当たっています。ダイコン農家の高橋さん：「ハウスの春ダイコンの一番の特徴は、甘くてシャキシャキしている。それを味わっていただくには、生でサラダにして召し上がっていただくと本当に実感できます。とって