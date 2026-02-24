起業家支援拠点のフロアを説明する岡本キャリアセンター長＝洗足学園音楽大学の本部棟３階洗足学園音楽大学（川崎市高津区）は学生のビジネスアイデアを伴走支援していくため、起業家支援拠点をキャンパス内に開設した。音楽分野の活動環境が大きく変わる中、学内で培った表現力や専門性を生かした学生の挑戦に応え、社会につなげていく。音大生の進路はデジタル技術の普及や社会のニーズの変化に伴い、従来の音楽業界や楽団、