ロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが２４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。「ＬＵＮＡＳＥＡ」の真矢さんを追悼した。ＹＯＳＨＩＫＩは「ＳＵＧＩＺＯからの連絡で訃報を知りました。正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています」と胸中を明かした。ＬＵＮＡＳＥＡとの出会いは３５年以上前のことで、ＸＪＡＰＡＮのＨｉｄｅさんが「かっこいいバンドが