芸能事務所「タイタン」の社長の太田光代氏が2026年2月23日にXを更新し、自身のポストで「黄色人種」というワードを使用したことを反省した。「今後は『アジアの人々』等の言い方に改めます」発端となったのは、光代氏が18日にXで「私はね、友達を大切にしてる。特に若い頃に利害関係もなく気の合った友人。今は互いに忙しいから、滅多に会えない。それでも互いに時間を作って会いたい」と明かしつつ、「私は其々の仕事に口を挟む