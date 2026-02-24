香川県警本部 他人から有償で口座を譲り受けたとして、岩手県一関市の無職の男（31）が24日、犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯収法）違反の疑いで逮捕されました。 香川県警によりますと、男は2024年2月23日から3月2日までの間、他人から有償でインターネットバンキングの口座を譲り受けた疑いが持たれています。 警察の調べに対して男は黙秘しています。男は別の犯収法違反の疑いなどで逮捕されていて、