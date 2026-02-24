2月23日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた楽天イーグルスとのオープン戦に、「6番・遊撃」で先発出場した泉口友汰は、4打数3安打1打点。タイムリーヒット含む3安打猛打賞を記録し、巨人の阿部慎之助監督が高く評価した。 2回、ノーアウト1塁の場面で打席に立った泉口友汰は、藤原聡大の4球目131kmスライダーをレフトへヒットを放った。 さらに、4回1アウト走者なしの場面で、泉口友汰