『2025 森高千里コンサートツアー”あなたも私もファイト!!”』の映像商品（Blu-ray&DVD）が2026年3月11日に発売される。2019年に21年ぶりに全国ツアーを再開して以降、”ライブが好き”という強い思いで、毎年精力的に全国ツアーを行っている森高。厳しいコロナ禍を乗り越え、今も変わらずコンサートに足を運んでくれるファンにあらためて感謝と”ファイト!!”を伝えたいという気持ちを込めて『2025 森高千里コンサートツアー