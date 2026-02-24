福岡県福津市で24日午前、林野火災が発生しています。今のところ、ケガ人の情報は入っていません。 警察と消防によりますと、午前10時半ごろ、福岡県福津市本木で「山火事のようだ」と通行人から消防に通報がありました。現場は、本木川自然公園・ほたるの里付近で、枯れ草が燃えているということです。今のところ、ケガ人の情報は入っていません。 消防車9台と消防のヘリコプター1台が出動し、消火活動が続いています。そ