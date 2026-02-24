裕福な国々では過去1世紀半以上にわたって国民の平均寿命が延伸してきましたが、一部の専門家らは「いつになったら平均寿命の延伸が停滞するのか？」と疑問に思っています。一部の西側諸国では、すでに平均寿命の延伸がごくわずかになっており、事実上ゼロになっている国もあります。新たに、フランス国立人口学研究所の研究チームが西ヨーロッパ13カ国のデータを分析したところ、「人間の平均寿命はまだ限界に達していない」との