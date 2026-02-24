OpenAIのサム・アルトマンCEOが2026年2月20日にThe Indian Expressの対談番組に出演し、AIに関する1時間にわたるインタビューに応じました。番組の中でアルトマンCEOはAIのエネルギー問題や宇宙データセンターについて語っています。‘Humans use lot of energy too’: OpenAI’s Sam Altman on resources consumed by AI, data centres | Technology News - The Indian Expresshttps://indianexpress.com/article/technology/arti