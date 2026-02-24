東京午前のドル円は１５５．１４円付近まで円安・ドル高推移した。米最高裁がトランプ米大統領の広範囲にわたる関税政策を却下し、判決を受けトランプ米大統領は一律１５％関税を警告したものの、外為市場で目立った混乱は見られず、やや楽観的な動きとなっている。 ユーロ円は１８２．７１円付近、ポンド円は２０９．２４円付近、豪ドル円は１０９．５４円付近まで円安推移。 MINKABU PRESS