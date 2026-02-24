２４日前引けの日経平均株価は前営業日比４３０円８５銭高の５万７２５６円５５銭と大幅反発。前場のプライム市場の売買高概算は１３億３７６２万株、売買代金概算は４兆２５３３億円。値上がり銘柄数は１０７１、対して値下がり銘柄数は５０３、変わらずは２２銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は強弱観対立のなかも主力株を中心に買い戻しが優勢となり、日経平均株価は反発。前日の米国株市場ではＮＹダウが８００ド