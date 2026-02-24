男性ダンスボーカルグループ「ＯＷＶ」は２４日までに公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。２３日の配信で不適切な発言があったため、アーカイブ配信を中止すると報告した。「【お詫び】」と題し、「このたび、２月２３日（月）に出演いたしましたＮＡＴＳＬＩＶＥ『ＯＷＶＰｅｒｆｅｃｔＰｒｏｔｅｉｎＰａｒｔｙ』内におきまして、出演メンバーによる不適切な発言がございました。そのため、アーカイブ配信を中止させてい