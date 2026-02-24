プロ野球・ファームリーグ参入3年目を迎えるハヤテベンチャーズ静岡が３月の開幕を前に、23日出陣式を行いました。静岡駅北口地下広場で行われた出陣式には、赤堀監督や選手など40人が参加しました。選手を代表して倉本寿彦キャプテンが「3年目のことしはすごく大切なシーズンになる。皆さんに背中を押していただけるように全力でプレーします」と決意を語りました。ハヤテが参入しているファӦ