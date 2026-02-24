ユーロドル1.17台もみ合い続く＝東京為替 ユーロドルは朝の1.1796ドル前後から、ドル高を受けて1.1772ドルまで下げる展開となったが、対円でのユーロ買いもあって安値から反発。直近の動きは円売り主導となっており、ユーロドルやポンドドルは朝の下げが一服。1.3500ドル手前から1.3478ドルを付けたポンドドルも1.3498前後での推移となっている。 EURUSD 1.1784GBPUSD1.3497