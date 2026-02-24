リニア新幹線工事をめぐり、23日、JR東海と大井川流域市町の意見交換会が行われました。１月にJR東海と県が水資源に関する補償を文書で締結したことなどが報告されました。JR東海の丹羽社長と大井川流域市町の代表者との意見交換会は、冒頭以外非公開で行われました。会議では１月「大井川の水資源」に関する補償についてJR東海と県が文書を締結したことや、県の専門部会での議論の進捗、またリニア開業による地域発展の取り組みな