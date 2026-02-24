(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ 劇場上映中のNetflix映画「超かぐや姫!」が、1週間限定を撤廃して上映延長が決定。2週目となる2月27日からは上映劇場も拡大し、本編上映後には「ray 超かぐや姫! Version」のミュージックビデオが上映されることも決まった。 2月20日より当初1週間限定として劇場公開を開始した同作は、各劇場で座席予約が始まるや否や即完で満席となる上映回が相次ぎ、なかには