３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む侍ジャパンが２４日、宮崎強化合宿を打ち上げた。合宿序盤には松井秀喜さんの来訪、終盤にはメジャー組の菅野智之投手、菊池雄星投手の合流もあり、合宿地は連日ファンでにぎわった。最後はソフトバンク・近藤健介外野手が円陣の中央で手締め。「みなさん、宮崎キャンプお疲れさまでした。まずは素晴らしい環境を整えてくださった宮崎県、関係者の皆さま本当にありが