23日夕方、牧之原市の県道で道路を横断していた女性が乗用車にはねられる事故があり、女性は病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。警察によりますと、23日午後6時半ごろ牧之原市坂口の県道細江金谷線で、歩いて横断していた女性が乗用車にはねられる事故がありました。この事故で近くに住む68歳の女性が意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されたということです。車を運転していた46歳の男