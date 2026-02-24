３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇に挑む侍ジャパンが２４日、１４日から行ってきた宮崎強化合宿を打ち上げ、「アドバイザー」として参加したパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が１１日間を総括した。昨年１０月に右肘手術を受けて今季全休ながら、井端監督の熱心なオファーに応え、極めて異例となる全日程への参加が実現。連覇を目指す侍戦士に「こういう機会をいただいたことに感謝している。井端