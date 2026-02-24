３月２１日より落語協会の真打ちに昇進する、柳家圭花改め２代目華形家八百八（柳家花緑門下）、三遊亭ふう丈改め２代目三遊亭円丈（三遊亭天どん門下）、柳家小はぜ改め３代目柳家小はん（柳家はん治）、三遊亭伊織改め歌奈女（三遊亭歌武蔵門下）、入船辰乃助改め８代目船遊亭扇歌（入船亭扇辰）が２４日、都内で披露会見を行った。２１年に亡くなり、“新作落語の雄”と知られた師匠の名を継ぐ円丈は「円丈を返上しないように