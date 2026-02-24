24日（火）午後は西日本で次第に雨が降る見込みです。夜は関東も傘があると安心。＜24日（火）の天気＞高気圧に覆われて、広く日差しが届いています。前日までの極端な暖かさではないものの、春を感じる過ごしやすい陽気になっています。昼前後と夕方は特に花粉が多く飛びますのでお気をつけください。午後になると西から前線がのびてきて、前線上を低気圧が進む予想です。そのため、九州は昼過ぎから、中国・四国は夕方から、近畿