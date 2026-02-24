フィギュアスケートで日本勢初の金メダルに輝いた三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。ミラノ・コルティナオリンピックでもメダリストによるエキシビションが行われ、試合での演技とはひと味違った個性あふれる演技で会場を魅了しました。リハーサルが行われ、出演者が音楽や照明に合わせて軽く動きの確認を行います。りくりゅうペアが現れると、三浦選手が木原選手の後ろから腰を支え、スロージャンプの大技に挑もうとす