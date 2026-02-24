24日朝、福岡県遠賀町の交差点で幼稚園の送迎バスと乗用車が衝突する事故があり、園児9人を含む12人が病院に搬送されました。警察によりますと、24日午前9時ごろ、福岡県遠賀町の島津北交差点で、幼稚園の送迎バスの運転手から「バスと紺色普通車の事故」と110番通報がありました。消防などによりますと、芦屋中央幼稚園の送迎バスが交差点を右折レーンで停止していたところ、後ろから乗用車が衝突したということです。この事故で