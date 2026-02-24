■これまでのあらすじ息子に対する心美親子の異常な執着に恐怖を覚え、妻は夫に相談することに。学校にも報告し、先生の立ち会いのもと保護者同士で話し合うことになったが、心美の父親はなぜか怒っていた。「心美を泣かせたのはあなたたちの息子さんですか？」と言いがかりをつけられて!?まさかの息子をいじめっ子扱いした心美ちゃんのパパ。うちの子はいじめなんてしていません。こちらこそ付きまとわれて困っているのに…。学校