ロシアによるウクライナ侵攻の開始から24日で4年。戦争は1万5000人以上の命を奪い、夢を追いかけていた少女の人生も大きく変えました。少女と家族の「今」を取材しました。14歳のマリア・アロネッツさんの愛称はマーシャです。現在ウクライナ南部オデーサで、母親と2人で暮らしています。マーシャさん：短い時は2、3日、長い時には5日間もエネルギーや電気が使えません。マーシャさんは幼い頃からスケートに熱中。ウクライナ国内の