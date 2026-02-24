アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の27日より配布となる、5週目入場者プレゼントはミニ複製原画3枚セット＆「ジージェネエターナル」プロモーションコードに決定した。【画像】これ配布するの！新たな特典ミニ複製原画3枚セット＆「ジージェネ」プロモコードハサウェイ、ギギ、ケネス、それぞれの印象的なカットを使用した複製原画3枚に、ミニ複製原画を収納可能なミニカット袋