来月8日から始まる大相撲春場所の新番付が発表され、富山市出身の元大関・朝乃山は西前頭12枚目と番付を上げました。日本相撲協会はきょう、大相撲春場所の新番付を発表し、元大関・朝乃山は西前頭12枚目と番付を4枚上げました。二度目の幕内復帰を果たした先月の初場所は、目標にしていた2桁には届かなかったものの、9勝6敗と勝ち越しました。大相撲春場所は来月8日からエディオンアリーナ大阪で始まります。