YOSHIKIが24日、自身のXを更新。17日に56歳で亡くなったロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんを追悼した。「SUGIZOからの連絡で訃報を知りました。正直、言葉がすぐには出てきませんでした。ただ、真矢の突然の訃報に深い悲しみを感じています」と書き出した。「35年以上前、X JAPANのHideが『かっこいいバンドがいる』と連れてきてくれたあの日から、LUNA SEAは自分の人生に欠かせない、家族のような存在になりました。そし