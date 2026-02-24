三重県熊野市で、バイカオウレンの可憐な花が見ごろとなっています。木の根元、コケの中から顔を出すバイカオウレン。1.5センチほどの白い可憐な花は「森の妖精」とも呼ばれ、熊野市の滝神社の境内とその周辺で例年より1週間ほど遅れて咲き始め、春の訪れを感じさせています。バイカオウレンの見ごろは今月末まで続く見込みで、神社の境内では熱心にカメラに収める人の姿が見られました。