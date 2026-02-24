3月開幕する春のセンバツ甲子園。初出場となる帝京長岡高校の野球部が長岡市長を訪問し、意気込みを語りました。磯田市長のもとを訪れた帝京長岡高校の野球部。春のセンバツ甲子園出場を報告しました。帝京長岡は去年秋の北信越大会で優勝。充実した投手陣や多彩な攻撃が評価され、春夏通じて初めての甲子園出場を決めました。24日は選手が1人ずつ決意を語ると、磯田市長は「自分の力を100％出せるように準備して頑張ってほしい」