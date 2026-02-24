24日の県内は各地で気温が上がり、3月中旬から4月上旬並みの暖かさとなる見込みです。積雪の多い地域では、なだれなどに注意が必要です。23日の佐渡市。気温が高い日が続いたため、早咲きの梅が白やピンクの花を咲かせていました。例年より2週間ほど早く、現在、5分咲きだということです。〈訪れた人〉「ちょっと早いかなと思って来たけど、きれいに咲いていてうれしい」24日の県内は高気圧などの影響で各地で気温が上がる見込みで