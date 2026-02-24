俳優である生田斗真が芸能活動30周年を記念して歌手デビューを果たした。第1弾となる楽曲が、シングル「スーパーロマンス」である。プロデュースは、なんと岡村靖幸。生田はこれまで自身が出演した映画『告白 コンフェッション』（2024年公開）で、マキシマム ザ ホルモンと主題歌「殺意vs殺意（共犯：生田斗真）」を歌っているものの、今回の楽曲とはまったくテイストが異なる。 （関連：【写真あり】