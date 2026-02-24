BTSのワールドツアー釜山（プサン）公演を前に「ぼったくり宿泊料」が横行するとの見通しが出たなか、釜山市が対策に乗り出した。【関連】1泊1万円が8万円に？BTS公演めぐる“ぼったくり騒動”釜山で最大7倍まで宿泊費をつり上げたという調査結果が出たことを受け、市は都市の観光イメージを守るための特別取り締まりに入った。ただし、宿泊業者が例え通常より高い宿泊費を設定したとしてても、価格を告知していれば問題がないだけ