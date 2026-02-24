ブロッコリーで色鮮やか&時短でらくちんワンパンパスタ【バリエ15品】栄養満点！緑色が鮮やかなブロッコリーのおかず体調を崩しがちな冬。食事のバランスも気になるけれど、手間ひまかけずにささっと作りたい。そんなときは、ブロッコリーを使った“ワンパンパスタ”がおすすめです。フライパン1つでパスタもブロッコリーも一気にゆでられますし、そのまま味付けまで一気にGO！ビタミンCと食物繊維もたっぷり含んだブロッコリ